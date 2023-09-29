AirBnb için yeni düzenleme. İşte yürürlüğe girecek yeni kararlar

Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar Ekim ayında bu platform üzerinden yapılacak konaklamalar için yeni düzenlemeler geleceğini belirtti.
Buna göre AirBnb yapılan konutta mutlaka yangın merdiveni zorunluluğu getirilecek.
AirBnb yapılacak binaya turizm konutu tabelası asılması şart olacak.
Apartman içerisinde bir daire AirBnb yapacaksa apartman sakinlerinden izin alacak.
İzin verilmediği takdirde apartman dairesinde AirBnb yapılamayacak. Kaynaklar bunlarla birlikte başka düzenlemelerin de gündeme geleceğini belirtti.
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