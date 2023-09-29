AirBnb için yeni düzenleme. İşte yürürlüğe girecek yeni kararlar

AirBnb yapılacak evlere yeni düzenleme geliyor. Hazırlıkları süren yeni kararın Ekim'de devreye gireceği düşünülüyor.

AirBnb için yeni düzenleme. İşte yürürlüğe girecek yeni kararlar

Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar Ekim ayında bu platform üzerinden yapılacak konaklamalar için yeni düzenlemeler geleceğini belirtti.

Buna göre AirBnb yapılan konutta mutlaka yangın merdiveni zorunluluğu getirilecek.

AirBnb yapılacak binaya turizm konutu tabelası asılması şart olacak.

Apartman içerisinde bir daire AirBnb yapacaksa apartman sakinlerinden izin alacak.

İzin verilmediği takdirde apartman dairesinde AirBnb yapılamayacak. Kaynaklar bunlarla birlikte başka düzenlemelerin de gündeme geleceğini belirtti.

İlgili Haberler
Sigara dağıtımında yeni kural. Renk kıstası getirildi
Çocukların bağışıklığını güçlendirmek için 4 altın kuralı uzmanı açıkladı
Türkiye'nin başarısı FIVB'nin gözüne battı. Anında kural değiştirdiler
Hakan Sabancı kural bozdu ve aşk pozu paylaştı
Öne Çıkanlar
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Son Haberler
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 9 tutuklama Güncel
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 9 tutuklama
Bartın'da rehabilitasyon merkezine dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama Güncel
Bartın'da rehabilitasyon merkezine dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den Trump'a 'diktatör özentisi' iması Dünya
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den Trump'a 'diktatör özentisi' iması
Ocakta unutulan yağ mutfağı yaktı Güncel
Ocakta unutulan yağ mutfağı yaktı
Say say bitiremediler. Tıvorlu İsmail’in oğlunun düğününe takılan para dudak uçuklattı Magazin
Say say bitiremediler. Tıvorlu İsmail’in oğlunun düğününe takılan para dudak uçuklattı
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı Güncel
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Filenin Sultanları için anıt ve lise yapılacağını açıkladı Güncel
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Filenin Sultanları için anıt ve lise yapılacağını açıkladı