Airfryer’da lahmacun nasıl yapılır? Lahmacun tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Airfryer’da lahmacun nasıl yapılır? Lahmacun tarifi için malzemeler neler?
Lahmacun Türk mutfağının en sevilen yemeklerindendir. Evde lahmacun yapmak isteyenler için fırın veya tava yerine airfryer’da yeni bir yöntem haline geldi. Peki, airfryer’da lahmacun nasıl yapılır? Lahmacun tarifi için malzemeler neler?

Airfryer’de yemek yapmak mutfakların yeni modası haline geldi. Evde lahmacun yapmak için airfryer’da lahmacun tarifini sizler için derledik. Peki, airfryer’da lahmacun nasıl yapılır? Lahmacun tarifi için malzemeler neler?

İşte airfryer’da lahmacun tarifi…

LAHMACUN TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 2 tane kırmızı biber

- 3 tane yeşil biber

- 2 tane soğan

- 1 bağ maydanoz

- 2 tane domates

- 1 yemek kaşığı domates salçası, biber salçası

- Yarım çay kaşığı pul biber

- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay bardağı yağ

- Yarım çay bardağı su

- 5 bardak un

- 1 çay kaşığı şeker

AİRFRYER’DA LAHMACUN NASIL YAPILIR?

Biberleri, domatesleri ve soğanları robotta çekiniz. Maydanozları ekleyip karışımı biraz daha çekin.

Salçaları, yağı ve suyu ekleyiniz.

Vaktiniz varsa harcı bir süre dolapta dinlendiriniz.

Lahmacun hamurunu hazırlamak için su, tuz, şekeri bir kaseye ekleyiniz.

Yaptığınız hamuru lahmacun boyutunda açın ve lahmacun harcı koyun.

Açtığınız bezelerin üstüne lahmacun harcı koyun.

Lahmacunları Airfryer'da 25 dakika kadar pişiriniz.

Son Haberler
Naci Görür Tunceli depremi sonrası bir kez daha 7 üzerinde deprem olabilir diyerek uyardı Gündem
Naci Görür Tunceli depremi sonrası bir kez daha 7 üzerinde deprem olabilir diyerek uyardı
Ugandalı atlet Kenya'da bıçaklanarak öldürüldü Spor
Ugandalı atlet Kenya'da bıçaklanarak öldürüldü
Airfryer’da kestane nasıl yapılır? Kestane nasıl pişirilir? Yemek Tarifleri
Airfryer’da kestane nasıl yapılır? Kestane nasıl pişirilir?
İzmir’de deprem Gündem
İzmir’de deprem
Derede çırpınan martının yardımına itfaiye yetişti. Suni teneffüs yaptı ama… Gündem
Derede çırpınan martının yardımına itfaiye yetişti. Suni teneffüs yaptı ama…
Zam yağmuru sigarayı da vurdu. Tiryakilere kötü haber Gündem
Zam yağmuru sigarayı da vurdu. Tiryakilere kötü haber