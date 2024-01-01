Airfryer’de yemek yapmak mutfakların yeni modası haline geldi. Evde lahmacun yapmak için airfryer’da lahmacun tarifini sizler için derledik. Peki, airfryer’da lahmacun nasıl yapılır? Lahmacun tarifi için malzemeler neler?
İşte airfryer’da lahmacun tarifi…
LAHMACUN TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?
- 2 tane kırmızı biber
- 3 tane yeşil biber
- 2 tane soğan
- 1 bağ maydanoz
- 2 tane domates
- 1 yemek kaşığı domates salçası, biber salçası
- Yarım çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay bardağı yağ
- Yarım çay bardağı su
- 5 bardak un
- 1 çay kaşığı şeker
AİRFRYER’DA LAHMACUN NASIL YAPILIR?
Biberleri, domatesleri ve soğanları robotta çekiniz. Maydanozları ekleyip karışımı biraz daha çekin.
Salçaları, yağı ve suyu ekleyiniz.
Vaktiniz varsa harcı bir süre dolapta dinlendiriniz.
Lahmacun hamurunu hazırlamak için su, tuz, şekeri bir kaseye ekleyiniz.
Yaptığınız hamuru lahmacun boyutunda açın ve lahmacun harcı koyun.
Açtığınız bezelerin üstüne lahmacun harcı koyun.
Lahmacunları Airfryer'da 25 dakika kadar pişiriniz.