Airfryer’da lahmacun nasıl yapılır? Lahmacun tarifi için malzemeler neler?

Lahmacun Türk mutfağının en sevilen yemeklerindendir. Evde lahmacun yapmak isteyenler için fırın veya tava yerine airfryer’da yeni bir yöntem haline geldi. Peki, airfryer’da lahmacun nasıl yapılır? Lahmacun tarifi için malzemeler neler?