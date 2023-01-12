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Apple'ın ucuza satması beklenen Airpods Lite'ının satış fiyatı belli oldu

Apple'ın tanıtması beklenen ucuz Airpods Lite'ın satış fiyatı belli oldu. İşte o fiyat...

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 11:54
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Airpods Lite'ının satış fiyatı açıklandı

Apple'ın ucuza satması beklenen Airpods Lite'ının satış fiyatı belli oldu
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Ünlü Apple analisti Ming- Chi Kuo’nun yaptığı açıklamaya göre ucuza satılması beklenen "AirPods Lite"ın fiyatının 99 dolar olması bekleniyor. Apple’ın kablosuz kulaklık ürünleri, diğer birçok markaya göre yüksek fiyat etiketiyle satılıyor.

AirPods'lar yapı olarak küçük ve kaybolmaya elverişli olduğu için kullanıcılar uygun fiyatlı ürünlere yöneldi. Apple’ın duyurmuş olduğu kablosuz kulaklıkların uygun fiyata satılacak olması ise beklentiyi artırdı. Ucuz olarak üretileceği aktarılan AirPods Lite’ın fiyatına dair tahminler yapılıyordu. Gerçek fiyatının 99 dolar olacağı ifade edildi.

Apple analistliği ile bilinen ve Apple cihazlarıyla ilgili sızıntılar paylaşan Ming- Chi Kuo, Apple’ın AirPods Lite dışında ek olarak AirPods Max’in güncellenmiş bir ürünü üzerinde de çalıştığını belirtti. AirPods Max için ise ses kalitesinde iyileşme, yeni renkler, iyileştirilmiş pil ömrü gibi özellikler bekleniyor. Kuo, bu iki ürünün önceki analistin de belirttiği gibi 2024 yılında çıkacağını düşündüğünü belirtti. Ayrıca 2025 yılına da aksama ihtimali olduğu aktarıldı.

Şu anda en uygun fiyatlı AirPods modeli 129 dolardan satılıyor. Apple, iPhone SE ve MacBook Air gibi diğer ürünlerinin de uygun fiyatlı modellerini pazara sunarak çeşitliliğini artırmaya ve her kitleden alıcı yakalamaya çalışıyor.

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