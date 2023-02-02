Eski sevgilisini AirTag ile takip eden polis işinden oldu

Ohio’nun Cincinnati kentinde bir polis, AirTag ile eski sevgilisini takip etti. Bir yıldır süren dava sonuçlandı. Bu kararın aynı hareketi yapan birçok kişiye emsal olması bekleniyor.

POLİS ESKİ SEVGİLİSİNİ AİRTAG'LE TAKİP ETTİ

Darryl Tyrus adındaki bir polis memuru, eski kız arkadaşının arabasına AirTag yerleştirdi. Kadın, Nisan ayında arabasında olmaması gereken bir bip sesi geldiğini fark etti. AirTag sesi olduğunu kadın, arabasını aradıktan sonra halının altına zemine yerleştirilmiş cihazı buldu.

Şikayette bulunan takip edilen kadın, başka bir arkadaşının evine gittiği sırada eski erkek arkadaşı tarafından takip edildiğini hatta o arkadaşının aracına zarar verdiğini öğrendi. Kız arkadaşının ayrıca evinin yedek anahtarını da yaptıran polis, onu şikayet etmesi durumunda tehdit de etti.

Cincinnati Polis Şefi Teresa Theetge, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Darryl Tyrus’un bir kadını bilerek takip ederek, onun kendisini tehdit altında hissetmesine ve hayatından endişe etmesine neden olarak yaptığı şey, memurlarımızın engellemeye yeminli olduğu davranıştır. Cincinnati Polis Departmanı için toplumun güveni, bize günlük görevlerimizi yerine getirme yetkisi veren şeyin temelidir. Tyrus sadece bu güveni yıkmakla kalmadı aynı zamanda uygulamak için onurlu bir yemin ettiği yasayı da çiğnedi.”