Ajan cinler açıklaması. Yok artık dedirten iddia

Ömer Aktaşöz isimli bir hocanın cinler hakkındaki iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

Aktaşöz’ün ortaya attığı iddiaya göre ülkelerin istihbarat teşkilatları bilgi toplamak için ajan cinleri kullanıyor. Söz konusu ülkelerin başında Rusya, İngiltere, Amerika ve İsrail geldiğini iddia eden Aktaşöz, ülkelerin cinleri kullanarak diğer devletlerin istihbarat bilgilerini çaldığını belirterek, "Bir anda gidip bilgi alıp getirebiliyorlar" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE DE VAR"

Aktaşöz isimli hoca, konuşmasının devamında Türkiye hakkında da iddialarda bulundu. Aktaşöz, Türkiye'de de istihbarat çalışmalarında yer alan dini hocaların olduğunu öne sürdü.

Aktaşöz'ün iddialarına ilişkin sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

Bazı kullanıcılar, doğru olabileceğini öne sürerken, bazı kullanıcılar ise gerçek dışı olduğunu savundu.