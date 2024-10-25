Ajax, Azerbaycan'dan 3 puanla döndü

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek turnuvadaki başarılı performansını devam ettirdi. Wout Weghorst, Kenneth Taylor ve Chuba Akpom’un golleriyle galibiyete uzanan Amsterdam ekibi, grupta üç maç sonunda yedi puana ulaştı.

Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, maçta şanslı anlar yaşadı. Qarabağ, iki kırmızı kart görerek mücadeleyi dokuz kişi tamamladı. İlk kırmızı kart, 15. dakikada son adam olan Julio Romão’nun genç Belçikalı kanat oyuncusu Mika Godts’u düşürmesiyle geldi. Bu olay, Azerbaycan temsilcisini defansif bir oyun planına zorladı.

36. dakikada Ajax aradığı golü Kenneth Taylor ile buldu. Taylor, Weghorst’un şutunun sekmesi sonucu oluşan pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. İkinci yarının başında ise Weghorst, Taylor’ın pasında kaleyi yokladı ancak kaleci Mateusz Kochalski topu kornere çeldi.

Maçın 77. dakikasında, Kevin Medina’nın Christian Rasmussen’e yaptığı faul sonrası Ajax penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Weghorst, Kochalski’yi ters köşeye gönderdi ve skoru 2-0’a taşıdı. Dakikalar sonra Chuba Akpom’un şık çalım ve verkaçla gelişen atağıyla üçüncü gol geldi. Akpom, kaleciyi mağlup ederek takımının galibiyetini perçinledi.

Qarabağ, Elvin Jafarguliyev’in Anton Gaaei’ye yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı görmesiyle dokuz kişi kaldı. Bu galibiyetle grubun zirvesinde yer alan Ajax, ligde Feyenoord ve PSV ile oynayacağı kritik maçlar öncesi moral kazandı. Amsterdammers, Avrupa Ligi’nde bir sonraki maçını ise Maccabi Tel Aviv’e karşı oynayacak.