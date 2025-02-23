Ajax, Go Ahead Eagles’ı 2-0 mağlup etti

Ajax, Eredivisie’de Go Ahead Eagles’ı 2-0 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi. Brian Brobbey ve Oliver Edvardsen’in golleriyle gelen galibiyet sonrası Amsterdam ekibi, PSV ile arasındaki puan farkını beşe çıkardı. Ajax, bu sezon şimdiden geçen sezondan daha fazla puan topladı ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Hollanda Eredivisie’de Ajax, şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet aldı. Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi’nde Union Saint-Gilloise’ı eleyerek adını son 16 turuna yazdıran ekip, ligde ertelenen maçta Go Ahead Eagles’ı konuk etti. Amsterdam temsilcisi, 56. dakikada Brobbey ve 86. dakikada Edvardsen’in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

AJAX’TAN KRİTİK ZAFER

Ajax, sezona kötü bir başlangıç yapmasına rağmen müthiş bir yükseliş yakalayarak Eredivisie’de liderliği ele geçirdi. Bu galibiyetle 57 puana ulaşan ekip, PSV ile arasındaki puan farkını 5’e çıkardı. Sezonun bitimine 11 hafta kala Ajax, şampiyonluk için büyük bir avantaj elde etti.

Maçın başında Ajax zorlandı ve ilk yarı golsüz sona erdi. Ancak ikinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 56. dakikada Brobbey’in attığı golle öne geçti. Hollandalı forvet, son dört lig maçında üçüncü kez fileleri havalandırarak formunu sürdürdü.

Go Ahead Eagles, 67. dakikada Gerrit Nauber’in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Konuk ekip, eksik kalmasına rağmen savunmada direnmeye çalıştı. Ancak 86. dakikada Anton Gaaei’nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında dokunan Edvardsen skoru 2-0’a getirdi.

2️⃣-0️⃣: Oliver Edvardsen doet zijn oude club pijn na een heerlijke assist van Anton Gaaei ????#ajagae — ESPN NL (@ESPNnl) February 23, 2025

VAR DEVREYE GİRDİ

Go Ahead Eagles, 83. dakikada Julius Dirksen’in attığı golle skoru eşitlediğini sandı. Ancak VAR incelemesi sonrası hakem, Dirksen’in elle oynadığını belirleyerek golü iptal etti. Mücadelenin uzatma dakikalarında Go Ahead Eagles penaltı kazandı. Ancak Daniele Rugani’nin eline çarpan topun doğal konumda olduğu tespit edilince hakem kararını geri aldı ve maç 2-0 sona erdi.

Bu galibiyetle Ajax, Eredivisie’de üst üste kazandığı maç sayısını altıya çıkardı. PSV’nin son haftalardaki puan kayıplarını iyi değerlendiren Amsterdam ekibi, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Ajax, bir sonraki maçında ligde NEC Nijmegen ile karşılaşacak. Ardından Avrupa Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. Go Ahead Eagles ise sahasında Fortuna Sittard’ı ağırlayacak.