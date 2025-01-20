Ajax, Heerenveen’i mağlup edip liderle farkı 1'e indirdi

Ajax, dün öğleden sonra SC Heerenveen’i deplasmanda 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Abe Lenstra Stadyumu’nda oynanan Eredivisie karşılaşması, Amsterdam temsilcisinin şampiyonluk yarışında iddiasını artırmasını sağladı.

İLK YARIDA AVANTAJ SUTALO’DAN GELDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Ajax, rakibine baskı kurarak üstünlüğünü hissettirdi. SC Heerenveen savunmasında oluşan boşlukları değerlendirmekte zorlanan Ajax, ilk yarının 20. dakikasında Kroat savunmacı Josip Sutalo’nun şık kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Brian Brobbey’nin golü ise ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İKİNCİ YARIDA AKPOM DAMGASI

Maçın ikinci yarısında Ajax’ın bir golü daha ofsayt nedeniyle iptal edildi. Anton Gaaei’nin ofsayt pozisyonunda topu alarak Kenneth Taylor’a yaptığı asist geçerlilik kazanmadı. SC Heerenveen, ikinci yarıda temposunu artırarak Jacob Trenskow ile tehlikeli bir pozisyon yakalasa da, kaleci Remko Pasveer başarılı bir kurtarışla gole izin vermedi. Karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna sonradan dahil olan Chuba Akpom, yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-0’a taşıdı ve Ajax’ın galibiyetini perçinledi.

Bu galibiyetle birlikte Ajax, lider PSV ile arasındaki puan farkını bire indirirken, SC Heerenveen ise NAC Breda’nın FC Twente karşısındaki galibiyetiyle 10. sıraya geriledi.