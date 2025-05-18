Ajax kendi ayağına sıktı: PSV'den mucize şampiyonluk

Hollanda Ligi’nde futbol tarihinin eşi benzeri görülmemiş mucizelerinden biri yaşandı. Ligin son 5 haftasında 9 puan önde giren Ajax 4 maç üst üste yaptığı puan kayıplarıyla son hafta öncesi liderliği PSV Eindhoven’e kaptırdı.

Bugün oynanan ligin son haftasında PSV, hata yapmayarak Sparta Roterdam’ı 3-1 mağlup etti. PSV'nin gollerini Perisic, Luuk de Jong ve Tillman kaydetti. Sparta Rotterdam'ın tek golünü ise Zechiel attı.

Tarihinin en büyük hayal kırıklığını yaşayan Francesco Farioli yönetimindeki Ajax’ın Twente’yi 2-0 mağlup etmesi ise liderlik kaybını telafi etmedi. Twente'yi Henderson'ın ve Weghorst golleriyle yenen Ajax ligde sezonu topladığı 78 puanla 2. sırada tamamladı.

Bu sonuçlarla puanını 79'a yükselten PSV sezonu Ajax'ın 1 puan önünde bitirerek Eredivisie'deki 26. şampiyonluğunu mucizevi bir şekilde ilan etti.