Ajax'ın 16 yaşındaki yıldızı dünya devlerini peşine taktı

Hollanda devi Ajax, genç yeteneği Jorthy Mokio’yu kadrosunda tutmak için büyük bir sınavla karşı karşıya. Geçtiğimiz yaz KAA Gent’ten transfer edilen 16 yaşındaki savunmacı, Avrupa’nın en büyük kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak, Bayern Münih ve Barcelona, genç futbolcuyu tekrar takibe aldı.

Mokio, Ajax’a transfer olmadan önce Barcelona ve Bayern Münih’in de ilgisini çekmiş ancak tercihini Amsterdam ekibinden yana kullanmıştı. Ajax, Belçika doğumlu savunmacıya 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme sunmuş ve transferde büyük bir başarıya imza atmıştı. Ancak Mokio’nun hızla yükselen performansı, dev kulüplerin ilgisini canlı tutuyor.

AJAX’TA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, Mokio’ya büyük bir güven duyuyor. Genç solak oyuncu, şu ana kadar Jong Ajax formasıyla 17 maça çıktı ve A takımda da 6 kez forma şansı buldu. Ayrıca Avrupa Ligi’nde bir gol atarak adından söz ettirdi.

Mokio’nun Ajax’ta sergilediği performans, Avrupa’nın en büyük kulüplerini bir kez daha harekete geçirdi. Bayern Münih ve Barcelona, geçtiğimiz yaz gerçekleştiremedikleri transferi bu kez tamamlamak istiyor. Ancak Ajax’ın oyuncusunu kolay kolay bırakmayacağı tahmin ediliyor.

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Mokio’nun Ajax ile olan sözleşmesi, transferi daha da karmaşık hale getiriyor. Hollanda ekibi, genç futbolcuyu bedelsiz kadrosuna katmış olmasına rağmen, şu anki tahmini piyasa değeri 2,1 milyon dolar seviyesinde. Ancak Ajax’ın oyuncuyu bu rakama bırakması beklenmiyor.

Buna ek olarak, Ajax’ın sportif direktörü Alex Kroes, Mokio’yu transfer etmek için oyuncunun ailesine avantajlı bir sözleşme sunmuştu. Belçika basınında yer alan bilgilere göre, Mokio’nun gelecekte yapacağı herhangi bir büyük transferde, ailesi yüksek bir satış yüzdesine sahip olacak. Bu durum, Ajax’ın olası bir transferden elde edeceği geliri de etkileyebilir.

Ajax yönetiminin, genç yeteneğini elinde tutup tutamayacağı merak konusu olurken, Mokio’nun kendisi de geleceği hakkında henüz bir açıklama yapmış değil. Ancak Avrupa devlerinin onun peşini bırakmayacağı kesin.