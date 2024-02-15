Ajax’tan Ahmet Can Kaplan kararı

Turgay Beşyıldız
Ajax’tan Ahmet Can Kaplan kararı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu akşam sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak Ajax'ta; teknik direktör John Van't Schip’ten Ahmetcan Kaplan kararı...

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında, bu akşam sahasında TSİ 23.oo’de Bodo / Glimt ile karşılaşacak Ajax'ta, teknik patron John Van't Schip, Ahmetcan Kaplan hakkında açıklamalarda bulundu.
Hollandalı Teknik Direktör John Van't Schip, yaptığı basın toplantısında Ahmetcan Kaplan'a Bodo / Glimt ile karşılaşacakları maç kadrosunda, düşüneceklerini ifade eden sözlerde bulundu.
Ahmetcan Kaplan'ın Jong Ajax takımı ile yeterince maç oynadığını söyleyen Schip, "Ahmetcan, Jong Ajax'te yeterince maç ve 90 dakika oynadı. Sağ bekimiz Devyne Rensch sakat ve arka tarafta sorunlarımız olduğu için pazartesi günü MVV Maastricht karşılaşmasında Ahmetcan'ı 45 dakika oynattık. Bu da bizim planımız içinde yer alıyordu." dedi.
21 yaşındaki genç defans oyuncusunun, Bodo/Glimt maçında ilk 11'de başlayıp, başlamayacağı ile ilgili sözlerine devam eden John Van't Schip, "Oynayabilir ama bunun olup olmayacağını ancak maç günü görebileceksiniz. Hava toplarında çok güçlü ve yerden iyi paslar atabilen bir oyuncu. Sakatlığını atlattıktan sonra Jong Ajax'ta forma giydi. Potansiyeli olan bir oyuncu ama ondan tüm sorunları çözmesini de bekleyemeyiz. Bu haksızlık olur." diye konuştu.
Hollanda devi;Kaplan'ı Ağustos-2022’de, Trabzonspor'dan 9.5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyerek, kadrosuna dahil etmişti.

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