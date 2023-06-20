Ajda Pekkan dizi yönetmenini arayarak destek verdi

Ajda Pekkan RTÜK’ün 'Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezayı eleştirdi ve dizinin yapımcısı Faruk Turgut’u arayıp tebrik etti.

Ajda Pekkan dizi yönetmenini arayarak destek verdi

'Kızılcık Şerbeti' dizisi bir bölümündeki kadına şiddet sahnesi nedeniyle ceza almıştı. RTÜK'ün kararına göre diziye 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verilmişti.

ekran-goruntusu-2023-06-20-100741.png

Melis Civelek ile Zeynep Gür‘ün yazdığı dizinin sezon finalinde ise Ajda Pekkan‘ın Şehrazat imzalı 'Sen İste' isimli şarkısı kullanıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şarkının ardından, diziyi beğenerek izlediğini söyleyen, RTÜK’ün verdiği cezayı da eleştiren Ajda Pekkan'ın yapımcı Faruk Turgut’u arayıp tebrik ettiği öğrenildi.

İlgili Haberler
Ajda Pekkan son anda kararını değiştirdi
Ajda Pekkan'ın imdadına vokalistler yetişti
Ajda Pekkan ultra lüks villasını ultra yüksek fiyata sattı
Ajda Pekkan Kızılcık Şerbeti oyuncusunu görünce sessiz kalamadı. Konsere ara verdi ve onunla konuştu
Öne Çıkanlar
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Son Haberler
Kemal Doğulu'dan dikkat çeken paylaşım. Kadir Doğulu sorusu kızdırmıştı Magazin
Kemal Doğulu'dan dikkat çeken paylaşım. Kadir Doğulu sorusu kızdırmıştı
Ankara ve İstanbul'a bağlayacak Sivas Bölgesel Treni seferleri başladı Güncel
Ankara ve İstanbul'a bağlayacak Sivas Bölgesel Treni seferleri başladı
Yeni asgari ücret açıklandı Ekonomi
Yeni asgari ücret açıklandı
Turgay Beşyıldız Cemse Hayrettin'i yazdı Spor
Turgay Beşyıldız Cemse Hayrettin'i yazdı
14 kez büyük ikramiye kazandıran formülü açıkladı Ekonomi
14 kez büyük ikramiye kazandıran formülü açıkladı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 32,13 arttı Ekonomi
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 32,13 arttı
Katilden şok eden itiraf Güncel
Katilden şok eden itiraf