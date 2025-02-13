Ajda Pekkan komşularıyla mahkemelik oldu

Usta sanatçı Ajda Pekkan, Bodrum'daki eviyle ilgili sıkıntılı günler yaşıyor. Pekkan geçen yıl ünlü tatil beldesindeki 4 katlı lüks villasını yenilemek için tadilata sokmuştu, evin dekorasyonu için de 10 kişilik ekip tutmuştu.

KOMŞULARI ŞİKAYETÇİ OLDU

'Gel Konuşalım' programındaki habere göre, sanatçı Ajda Pekkan'ın komşuları bir yıldır devam eden tadilattan şikayetçi oldu. Site yönetimi tadilatın uzaması ve her gün gelip giden kamyonların seslerinden mağdur olduklarını belirtip sanatçıya dava açtı.

Komşularıyla mahkemelik olan usta sanatçının ise bu durumdan rahatsız olduğu öğrenildi.