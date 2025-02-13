Ajda Pekkan komşularıyla mahkemelik oldu

Kaynak: Gel Konuşalım
Ajda Pekkan komşularıyla mahkemelik oldu

Usta sanatçı Ajda Pekkan’ın villasındaki tadilat komşularını kızdırdı. Pekkan’ın Bodrum’daki komşuları, tadilatın uzaması ve her gün gelip giden kamyonların seslerinden mağdur olduklarını belirtip dava açtı.

Usta sanatçı Ajda Pekkan, Bodrum'daki eviyle ilgili sıkıntılı günler yaşıyor. Pekkan geçen yıl ünlü tatil beldesindeki 4 katlı lüks villasını yenilemek için tadilata sokmuştu, evin dekorasyonu için de 10 kişilik ekip tutmuştu.

gunes-130220254e8b7df7.jpg

KOMŞULARI ŞİKAYETÇİ OLDU

'Gel Konuşalım' programındaki habere göre, sanatçı Ajda Pekkan'ın komşuları bir yıldır devam eden tadilattan şikayetçi oldu. Site yönetimi tadilatın uzaması ve her gün gelip giden kamyonların seslerinden mağdur olduklarını belirtip sanatçıya dava açtı.

Komşularıyla mahkemelik olan usta sanatçının ise bu durumdan rahatsız olduğu öğrenildi.

4-13022025f6ebceb4.jpg

ajda-pekkan-yasadigi-pismanligi-anlatti-wgtbu.jpg

Son Haberler
Meral Akşener'in kendisine yaptığı şok teklifi canlı yayında açıkladı
Meral Akşener'in kendisine yaptığı şok teklifi canlı yayında açıkladı
53 yaşında katil oldu 63 yaşında yakalandı! Düğünde 3 kişi ölmüştü
53 yaşında katil oldu 63 yaşında yakalandı! Düğünde 3 kişi ölmüştü
Asya borsalarında Trump'ın etkisi: Yükselişe geçildi (13 Şubat 2025)
Asya borsalarında Trump'ın etkisi
Kazada şans eseri kurtuldular
Kazada şans eseri kurtuldular
Almanya’da yıllık enflasyon oranı belli oldu
Almanya’da yıllık enflasyon oranı belli oldu