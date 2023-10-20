Ajda Pekkan vokalistini gitarcısına kaptırdı

Süperstar Ajda Pekkan, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sahne aldı. Gecenin en ilginç anlarından biri de Pekkan'ın vokalisti Ezgi Ayçe'nin gitarcısı Alpaslan Türer'den evlilik teklifi aldığı anlardı.

Ajda Pekkan vokalistini gitarcısına kaptırdı

Türk Pop Müziği'nin efsanevi sanatçısı Ajda Pekkan, Harbiye de bu yıl 4. kez sahne aldı. Süperstar ikonik tarzı ve tacı ile dikkat çekti.

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Snobmagazin'in haberine göre; Gecenin en ilginç anlarından birisi de yıllardır Süperstar'ın vokalisti olarak sahne alan Ezgi Ayçe'nin Pekkan'ın gitarcısı Alpaslan Türer'den evlilik teklifi aldığı anlardı.

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Önceki gece Harbiye’de büyük sürprizler yaşandı. Ajda Pekkan'dan vokalisti Ezgi Ayçe'yi istediler. Damat adayı da tanıdık bir isim, o da Süperstar'ın gitarcısı Api. Konserin en özel anlarından birisi de buydu. Api'nin orkestramızın dedesi diyerek anons ettiği usta müzisyen sahneye gelerek, Ezgi Ayçe'yi Ajda Pekkan'dan istedi. Süperstar da onayı verdi. Ezgi Ayçe 6 aydır tutkulu bir aşk yaşadığı sevgilisinin teklifine "Sonsuza kadar evet" diyerek yanıt verdi.

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Çifte, mutluluklar dileyen Süperstar Ajda Pekkan, yaptığı esprilerin ardından, duygusal konuşmasında "Çocuğumun olmasını çok isterdim" dedikten sonra, seyircilere dönerek "Sizler de benim çocuklarım sayılırsınız" dedi ve Ezgi Ayçe ile Api'yi tebrik etti.

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Ajda Pekkan yaptığı konuşmada; "Çok mutlu olun inşallah. Ne kadar zor bir şeye 'evet' dediniz, 'yandın, yandın" diyerek esprileri patlattıktan sonra; "Biz bunların hepsini yaşadık, 'aldatıldık, aldatıldık.. Aldatılmadıkta aldatıldık!.. Yâni şöyle; insanların karakter yapısı o kadar çok farklı olabiliyor ki, biz, hepimiz o yaşlarda, hayata çok optimistik baktığımız için, hayat hep pembe zannediyorum ben. Hayat pembe, onu da yapan kişinin kendi ruhu tabii ki. Ben şu an biraz felsefe yapıyorum. Çünkü o kendi felsefemle, kendi filozofimle yaşıyorum ben. Kendimi mutlu etmeyi çok seviyorum. Hepinize de tavsiye ediyorum bu arada. Keşke bu kadar hırslı olmasaydım kendi içimde... Hâlâ çocukları çok seviyorum. Hep onlara empati yapıyorum, o kadar tatlılar ki; keşke olsaydı diyorum ama sizler benim çocuklarım oldunuz. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, o eksikliği sizlerle tamamlıyorum." dedi.

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"BENDE SİZLER GİBİYİM, KEDİLERİMLE YAŞIYORUM"

Konserinde sağlıklı yaşam için 'sigaraya hayır' diyen Süperstar, sporun önemine dikkat çekerken abartıldığı gibi diyet yapmadığını belirterek 'efsane' olunca yalan yanlış şeylerin de yayılabildiğini ifade ederek, "Ben de sizler gibiyim, kedilerimle yaşıyorum" dedi.

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ORTADOĞU’DA BU VAHŞET BİTMELİ

Kuliste gazeteci Olcay Ünal Sert ile görüşen Ajda Pekkan, Gazze'de hastanenin bombalandığını 500'e yakın kişinin öldüğünü öğrendiğini belirterek çok üzgün olduğunu söyledi. Ajda Pekkan "Bir an önce bu savaş bitmeli, olan masum halka ve çocuklara, kadınlara oluyor. Tüm canlılar etkileniyor. Ortadoğu'da bu vahşet bitmeli" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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