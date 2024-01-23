Ajda Pekkan yalısının satış fiyatı açıklandı. Boğazın en küçük yalısıydı

Tarihi Panayot Yalısı ya da Ajda Pekkan Yalısı olarak bilinen 1936 yılında amca Ali Pekkan tarafından yapılmıştı.

Ajda Pekkan da çocukluk yıllarında amcasının yalısında çok sık vakit geçirmiş, Ali Pekkan 1971 yılında koruma altına alınan yalıyı 1998 yılında satmıştı.

Beykoz’da gayrimenkul işleri yapan bir kişinin aldığı yalının 2012 yılında renove edilmiş ancak hiç kullanılmamıştı.

İSTANBUL’UN EN KÜÇÜK YALISIYDI

Özel rıhtımı ve 6 metrekare terası olan ve 156 metrekarelik yalının 3 tam kat ve 1 çatı katı bulunuyor. Yalı 39 metre taban oturumuyla İstanbul’un en küçük yalısı olarak biliniyor.

2.5 MİLYON DOLARA ALINDI

Yalı 2018 yılında satışa çıktı. İsimleri açıklanmayan Prof akademisyenler çift tarafından 2.5 milyon dolara satın alınmıştı. O dönemin dolar kuru üzerinden yaklaşık 15 milyon TL olarak hesaplandı.

1.5 MİYON DOLARA SATIYORLAR

Yatırım amaçlı alınan yalı 5 senedir boş durmaktaydı. Söz konusu yalı 48 milyon TL yani yaklaşık 1 milyon 587 bin dolara yeniden satışa çıktı.

Emlak Danışmanı Selim Onan caddeye cephesi olan ve bir boş duvarı Beykoz İskelesi’ne bakan yalının ticari bir yatırım olarak tabela ve reklam değerinin çok yüksek olduğunu ifade etti.