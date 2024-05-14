AJet uçağında isyan ettiren görüntüler

Düzenleme: Kaynak: İHA
AJet uçağında isyan ettiren görüntüler
İstanbul’dan Elazığ’a uçması planlanan AJet uçağı içinde yolcuların saatlerce beklediği iddia edildi. Havasızlıktan zor anlar yaşayan yolcular duruma tepki gösterdi.İddiaya göre 2,5 saatlik beklemenin ardından uçaktan indirilen yolcular başka bir uçağı bindirildi

AJet uçağında 2,5 saat beklediklerini iddia eden yolcular duruma isyan etti. Havasızlıktan zor anlar yaşayan yolcular duruma tepki gösterdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Elazığ'a dün gece 22,50'de havalanması planlanan THY'nin şirketi AJet uçağına yolcular alınmasından sonra bir türlü havalanmadı. Yolcuların iddiasına göre uçak içindeki bekleme 2,5 saat sürdü.
Duruma tepki gösteren yolcular havasız kaldıklarını belirterek, bazı yolcuların da fenalık geçirdiğini öne sürdü.

Uçağın kalkış saati 22.50 olduğu halde bir türlü yolculuk başlamadı. Yetkililer herhangi bir açıklama yapmadı. 2,5 saatlik uçak içindeki beklemenin ardından uçakta bulunan yolculan indirilerek başka bir uçağı alındı.

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