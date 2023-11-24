AJET'te hedef belli oldu: 10 yılda 200 uçaklık filo

Anadolujet'in adı AJET oldu, hedefler de belirlendi. AJET'in tanıtım toplantısına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 yılda 200 uçaklık filo kuracaklarını söyledi.

KAYNAK: AA
AJET'te hedef belli oldu: 10 yılda 200 uçaklık filo

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen AJET Lansman Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, 2008 yılında Türk Hava Yolları’nın (THY) bir alt markası olarak kurulan ANADOLUJET’in pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulacak “AJET Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi” altında devam edeceğini ifade etti.

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‘ANADOLUJET’ MARKASI, ‘AJET’ OLDU

Bakan Uraloğlu, “2008 yılında THY’nin bir alt markası olarak kurulan AnadoluJet’in, pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulacak “AJET Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi” altında devam edeceğini bildirdi. Uraloğlu, “Anadolujet’in ‘Uçmayan Kalmasın’ mottosuyla başlattığı misyonunu bir adım daha ileriye taşıyarak, gelecek vizyonunda ülkemizin turizmine ve ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmek amacıyla markamızı yeniliyoruz.” dedi.

‘AJET’ HEM İÇ HATTA HEM DE DIŞ HATLARDA REKABETÇİ OLACAK

Bakan Uraloğlu, “Canı gönülden inanıyorum ki yeni marka ile başlayacak dönemde, AJET iç hatlardaki önemli işlevinin yanı sıra dış hatlarda da Türk taşıyıcılarının rekabetini artıracak önemli bir güç olacaktır.” diye konuştu.

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‘AJET’ TE HEDEF 10 YILDA 200 UÇAKLIK FİLO

AJET’İN 10 yıl içerisinde 200 uçaklık filoya ulaşıp, bölgenin en büyük düşük maliyetli havayollarından biri olma hedefiyle hareket ettiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “AJET’İN büyüme stratejisini İstanbul, Ankara, İzmir ve Anadolu'daki diğer şehirlerimizin yurt dışı bağlantılarının artması yönünde geliştirmesi; vatandaşlarımıza ve ülkemizi ziyaret etmek isteyen turistlere, dolayısıyla ülkemiz turizmine ve ekonomisine büyük fayda sağlayacaktır. Hem yurt içinde hem yurt dışında uçuş ve nokta sayıları önümüzdeki yıllarda büyük bir hızla artarak uçuş ağımız daha fazla güçlenecektir.” ifadelerini kullandı.

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