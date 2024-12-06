AJet'ten Cezayir kararı

Düzenleme: Kaynak: DHA
AJet'ten Cezayir kararı

İlk uçuşunu 31 Mart'ta gerçekleştiren AJet, 6 Ocak 2025 tarihinde Cezayir uçuşlarına başlayacağını açıkladı.

AJet, 6 Ocak 2025 tarihinde Cezayir uçuşlarına başlayacağını açıkladı.

İlk uçuşunu 31 Mart'ta gerçekleştirerek gökyüzü ile buluşan AJet uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika'da büyüyen AJet, bu süre içinde 11 yeni dış hattı uçuş ağına ekledi.

Hem uçak filosunu genişleten hem de uçuş destinasyon sayısını arttıran havayolu şirketi 6 Ocak 2025'de Cezayir uçuşlarına başlıyor. Cezayir'e uçmak isteyen yolcular için 99 dolardan başlayan fiyatlarla biletler satışa sunuldu.

İstanbul-Cezayir seferleri haftanın 5 günü karşılıklı olarak icra edilecek.

AJet'ten Cezayir kararı

AJet'ten Cezayir kararı

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