AJet'ten indirimli bilet kampanyası! 200 bin koltuk ayrıldı

Kaynak: Haber Merkezi
AJet'ten indirimli bilet kampanyası! 200 bin koltuk ayrıldı

AJet, yurt içi uçuşlar için düzenlediği indirimli bilet kampanyası kapsamında, bugün ve yarın alınan biletlerle 590 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak.

FİYATLAR 590 LİRADAN BAŞLIYOR

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, kampanyadan yararlanmak isteyenler 27-28 Ağustos tarihlerinde alınan biletlerle, 16 Eylül 2024’ten başlayarak gelecek yıl 27 Mart 2025’e kadar seyahat edebilecekler. Biletler, yurt içi tek yön ve direkt uçuşlarda 590 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

SINIRLI SAYIDA KOLTUK

Kampanya kapsamında 200 bin koltuk ayrıldı. Bu fırsattan yararlanmak isteyen yolcuların hızlı davranması gerekiyor, çünkü koltuklar sınırlı sayıda ve kısa süre içinde tükenebilir

Son Haberler
Telegram’ın kurucusunun başını fenomen kadın mı yaktı? Paris’te gözaltına alındı Dünya
Telegram’ın kurucusunun başını fenomen kadın mı yaktı? Paris’te gözaltına alındı
Gazze'de can kaybı 40 bin 476 oldu Dünya
Gazze'de can kaybı 40 bin 476 oldu
KKM'den çıkan para yeni adresini buldu Ekonomi
KKM'den çıkan para yeni adresini buldu
TCMB’nin depo ihale alım ihalesine dev alım Ekonomi
TCMB’nin depo ihale alım ihalesine dev alım
Galatasaray'da transfer hareketliliği Spor
Galatasaray'da transfer hareketliliği
Beşiktaş Rafa Silva'nın eski takım arkadaşı Joao Mario'yu getiriyor Spor
Beşiktaş Rafa Silva'nın eski takım arkadaşı Joao Mario'yu getiriyor
Memur maaşları için dikkat çeken öneri. Ortalaması alınsın teklifi Ekonomi
Memur maaşları için dikkat çeken öneri. Ortalaması alınsın teklifi