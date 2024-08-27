AJet'ten indirimli bilet kampanyası! 200 bin koltuk ayrıldı

FİYATLAR 590 LİRADAN BAŞLIYOR

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, kampanyadan yararlanmak isteyenler 27-28 Ağustos tarihlerinde alınan biletlerle, 16 Eylül 2024’ten başlayarak gelecek yıl 27 Mart 2025’e kadar seyahat edebilecekler. Biletler, yurt içi tek yön ve direkt uçuşlarda 590 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

SINIRLI SAYIDA KOLTUK

Kampanya kapsamında 200 bin koltuk ayrıldı. Bu fırsattan yararlanmak isteyen yolcuların hızlı davranması gerekiyor, çünkü koltuklar sınırlı sayıda ve kısa süre içinde tükenebilir