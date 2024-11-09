AJet’ten indirimli bilet kampanyası

AJet, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na özel indirimli bilet kampanyasını duyurdu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı çıkışlı, Çukurova Uluslararası Havalimanı varışlı uçuşlarda biletler tek yön 499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı varışlı biletler de yine kampanya kapsamında, 499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

8-10 Kasım tarihleri arasında satışa sunulan toplam 20 bin indirimli bilet, 20 Kasım-15 Ocak tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.

Vergi ve harçlar dahil sadece 499 TL'den satışa sunulan "basic" biletler yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulamasından alınabilecek.