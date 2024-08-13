AK Parti ekim ayında yeni anayasa çalışmalarına başlıyor

Kaynak: AA
AK Parti ekim ayında yeni anayasa çalışmalarına başlıyor

AK Parti, ekim ayı içerisinde "yeni anayasa" hazırlıklarına başlayacak. Yapılacak olan çalıştaylar neticesinde elde edilen bulgular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilecek.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), "sivil ve demokratik bir anayasa" oluşturma amacı doğrultusunda yürütülen faaliyetlere ivme kazandırdı. Bu doğrultuda, AKP Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı tarafından, üniversite öğretim üyeleri ve hukuk profesyonellerinin katılımıyla bir çalıştay tertip edileceği bildirildi.

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RAPOR HALİNE GETİRİLECEK, ERDOĞAN'A SUNULACAK

Ekim ayı içerisinde düzenlenecek olan çalıştay, yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte "nasıl bir anayasa" yapılması gerektiği ve anayasa hazırlık sürecinin yönetimi konusunda fikir alışverişinde bulunmayı amaçlıyor. Toplantıda, katılımcıların görüşleri bir araya getirilip, bir sonuç raporu şeklinde derlenecek ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilecek.

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