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AK Parti'de 5 il başkanlığına atama

AK Parti'de Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kocaeli ve Mersin il başkanlıklarına atama yapıldı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 21:56
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AK Parti'de 5 il başkanlığına atama

AK Parti'de 5 il başkanlığına atama
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AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Erzurum İl Başkanlığına İbrahim Küçükoğlu, Gümüşhane İl Başkanlığına Mehmet Emin Erdoğdu, Giresun İl Başkanlığına Mete Bahadır Yılmaz, Kocaeli İl Başkanlığına Şahin Talus ve Mersin İl Başkanlığına Adem Aldemir'in atandığı bildirildi.

Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi. (AA)

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