AK Parti'den CHP'ye geçen belediyede panolara Atatürk posterleri asıldı

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AK Parti'den CHP'ye geçen belediyede panolara Atatürk posterleri asıldı
31 Mart seçimlerinde, Ankara'nın Mamak ilçesinin belediye yönetimi AKP'den CHP'ye geçmişti. CHP'li belediye, ilçedeki reklam panolarında eski başkandan kalan afişleri indirdi.

Ankara Mamak’ta seçimi CHP’nin kazanmasının ardından reklam panoları da değiştirilmeye başlandı. AKP’li eski başkan Murat Köse’nin millet kıraathanesi projesini anlattığı afişlerin indirilip, yerine Mustafa Kemal Atatürk’ün posterinin asılmasını bir vatandaş sosyal medyada “Mamak’ta değişim başladı” diyerek paylaştı. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, göreve geldikten sonra eski afişlerin yerine Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin yanında “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünün yer aldığı afişi astı.

Ankara Mamak AKP’nin kalesi olarak bilinen ilçelerden biriydi. Ancak 31 Mart 2024 seçimlerinde ilçe yüzde 52.9’la CHP’ye geçti.

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