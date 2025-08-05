AK Partili Metiner, 'Türküz' diyen Afyoncu'yu hedef aldı

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AK Partili Metiner, 'Türküz' diyen Afyoncu'yu hedef aldı

AK Partili Mehmet Metiner'den, “Biz Türkiyeli değil Türküz” diyen Erhan Afyoncu’yu hedef aldı.

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun “Biz Türkiyeli değil, Türküz” açıklamasına tepki gösterdi.

"BU SÖYLEM İSLAM’A AYKIRIDIR"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Metiner, bu tür ifadelerin toplumsal birlikteliği zedeleyebileceğini belirterek, “Tek otorite gibi parmak sallayıcı bir dil kullanamazsınız. Bu söylem İslam’a aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Metiner, söz konusu yaklaşımın askeri eğitim sisteminde yaygınlaşmasının, Türkiye Yüzyılı vizyonuna zarar verebileceğini savundu.

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