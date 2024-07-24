AK Parti’li vekilden kadın vatandaşa: Sizin gibileri de uyutmalı

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti), sokak köpeklerinin "uyutulması" öngören yasa tasarısı üzerine komisyon görüşmeleri sürüyor. AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, bir hayvan hakları savunucusu ile yaptığı telefon görüşmesindeki ifadeleri, kamuoyu önünde savunarak gündeme geldi.

Baykan, gece geç saatlerde aldığı bu telefon çağrısını ve verdiği tepkiyi anlatırken, tartışmalı ifadeler kullandı. Bu durum, hayvan hakları konusunda toplumda geniş bir yankı buldu ve çeşitli tepkilere neden oldu.

"SİZİN GİBİLERİN UYUTULMASIYLA..."

"Bakın, hanımefendi, sokak hayvanlarının uyutulmasıyla ilgili komisyonda kanunla ilgili görevdeyim. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor ama görü yorum ki siz gece saat bir buçukta beni arıyorsanız sizin gibilerin uyutulmasıyla ilgili bir çözüm bulmamız gerekecek bizim' dedim"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu tepkisi üzerine de Baykan, "Hanımefendi, ben uyumaktan bahsediyorum. Gece saat bir buçukta uyuyamıyorsanız size bir çözüm bulmak gerektiğini söyledim" ifadelerini kullandı.

SOKAK HAYVANLARINA İLİŞKİN TEKLİF KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Hayvan Hakları Koruma Yasası'nda önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Yapılacak düzenleme ile yasanın temel amaçları arasına "insan, hayvan ve çevre sağlığının korunması" maddesi eklenecek. Sahipsiz hayvanların durumunu iyileştirmek amacıyla, kedi ve köpeklerin resmi olarak sahipli hayvanlar olarak kaydedilmesi gerekecek.

Kayıt, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın veri tabanı üzerinden yapılacak ve böylece "sahipli" ve "sahipsiz" hayvan tanımları netleştirilecek. Yeni tanıma göre, hayvan bakımevleri, Bakanlık izni ile kurulan, hayvanların sahiplenilene kadar barındırıldığı ve rehabilitasyonunun yapıldığı tesisler olarak işlev görecek.

Ayrıca, sahipsiz ve zayıf düşmüş hayvanların toplanıp, bakımevlerinde sahiplenilene kadar bakılması ve rehabilite edilmesi esas alınacak. Yasanın ilkelerinde yer alan ve evcil hayvanların türüne özgü yaşam şartlarına sahip olma hakkını vurgulayan ifade kaldırılacak. Bunun yerine, maddi çıkar gözetmeksizin, insani ve vicdani sorumluluklarla hareket eden bireylerin ve kurumların, sahipsiz ve zayıf düşmüş hayvanları sahiplenmeleri teşvik edilecek.