Emrah Gülsunar 11 Ekim günü sosyal medya hesabından "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek. - Meşrudur-Değildir" şeklinde bir anket paylaştığı gerekçesiyle 13 Ekim günü tutuklanmıştı. Gülsunar, bugün “Suç işlemeye alenen tahrik” iddiasıyla İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savcı, mütalaasında Gülsunar’ın tutukluluğun devamını istedi.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE KARARI

Mahkeme, Emrah Gülsunar hakkında tahliye kararı verdi.

Emrah Gülsunar, anket paylaşımının ardından "Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olarak beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor." ifadelerini kullanmıştı.