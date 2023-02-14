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Celal Şengör en büyük güvenlik sorunumuzu açıkladı, dinleyen herkes başını öne eğdi

Prof. Dr. Celal Şengör Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremden sonra katıldığı programlarda yaptığı tespitlerle büyük beğeni almaya devam ediyor. Youtube’da katıldığı bir programda açıkladığı en büyük güvenlik sorunumuzun ne olduğu cevabı ise dinleyen herkesin başını öne eğmesine sebep oldu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 10:36
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Akademisyen ve jeolog Celal Şengör en büyük güvenlik sorunumuzu açıkladı

Celal Şengör en büyük güvenlik sorunumuzu açıkladı, dinleyen herkes başını öne eğdi
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Sunuculuğunu Candaş Tolga Işık'ın yaptığı Youtube kanalı Kafa TV’nin konuğu olan akademisyen ve jeolog Celal Şengör, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler hakkında konuştu.

Şengör, sunucu Candaş Tolga Işık’ın “Ülkemizin en büyük ulusal güvenlik sorunu deprem” ifadesine katılmayarak şunları söyledi:

“Hayır. En büyük güvenlik sorunu, milletçe doğruyu söyleme alışkanlığımızın olmaması”

Şengör'ün verdiği cevap sosyal medyada kısa sürede çok fazla beğeni aldı.

OKLOKRASİ KAVRAMI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Prof. Dr. Celal Şengör'ün geçtiğimiz günlerde katıldığı Selçuk Tepeli ile Ana Haber'de kullandığı "Türkiye'de bugün demokrasi yok, oklokrasi var" cümlesi de çok konuşulmuştu. Şengör'ün bahsettiği Oklokrasi kavramı, bilgisi ve yetkinliği olmayan kişilerin yönettiği bir hükümet biçimini anlatmak için kullanılmaktadır. Oklokrasi genellikle kaos ve şiddetin olduğu, kanun ve düzenin ise olmadığı bir yönetim şeklini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.

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