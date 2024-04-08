Akademisyen Zeynep'in yasa boğan ölümü! Henüz 36 yaşındaydı…

Mersin Üniversitesi’nde görev yapan Doç. Dr. Zeynep Şanlı’ya meme kanseri teşhisi konulduktan sonra hastalığı karaciğerine yayıldı.

Durumu ağırlaşan ve Trabzon’daki bir hastaneye kaldırılan Şanlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sekiz yaşında bir kızı olan Doç. Dr. Şanlı’nın vefatı, ailesini ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Rize’de düzenlenen cenaze törenine, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır gibi isimler katılarak ailesine başsağlığı diledi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doç. Dr. Şanlı’nın naaşı, aile mezarlığına defnedildi.

“RABBİM BİZDEN DAHA FAZLA SEVDİ ELİMİZDEN ALDI”

Doç. Dr. Şanlı’nın babası İsmail Akdemirci, “2014-2015 yıllarında göğsünde ufak bir kitle çıktı. Gerekli tetkikler sonrasında ameliyat ettirdik ve doktorları herhangi bir sorun olmayacağını söylediler. Biz evladımızı çok sevdik ama Rabb’im bizden daha fazla sevdi, elimizden aldı. Mekanı cennet olsun. Evlat acısı çok büyük, baba olarak son görevimi yapıyorum” dedi.