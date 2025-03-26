Akademisyenlere ve öğrencilere şafak baskını. Çok sayıda gözaltı var

Düzenleme: Kaynak: İHA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar sürerken, İstanbul ve Bursa’da düzenlenen şafak operasyonlarında akademisyen ve öğrenciler gözaltına alındı. Boykotlara destek veren isimler arasında akademisyen Levent Dölek de bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali sonrası tutuklanmasının ardından başlayan protestolar ülke genelinde devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul ve Bursa’da sabah saatlerinde gerçekleştirilen polis operasyonlarında, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Öğrencilerin öncülüğünde başlatılan boykotlara destek verdiği gerekçesiyle Eğitim Sen üyesi akademisyenlerin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

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İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinden Levent Dölek’in de gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı bildirildi. Polis operasyonlarının üniversite kampüslerinde ve kent merkezlerinde yoğunlaşan protestolarla bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

İnsan hakları örgütleri ve akademik çevreler, gözaltıları "ifade özgürlüğüne ve barışçıl protesto hakkına müdahale" olarak nitelendirirken, yetkililerden operasyonlara dair henüz ayrıntılı bir açıklama gelmedi. Gözaltına alınanların hangi suçlamalarla karşı karşıya olduğu da netlik kazanmış değil.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, boykot eylemlerine katılanlar hakkında gerekli adli ve idari yaptırımların uygulanacağını belirtti. "Çocuklarımızın eğitim hakkını engellemeye teşebbüs eden herkes, bunun sonuçlarına katlanacaktır" diyen Tekin, mağdur olduğunu düşünenlerin hukuki haklarını arayabileceklerini de ekledi.

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