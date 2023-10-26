Akan sular durmak deyiminin anlamı nedir?

Akan sular durmak deyimi ne anlama gelir? Akan sular durmak denilirken ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı…

Akan sular durmak deyiminin anlamı nedir?

Akan Sular Durmak deyimi, hatır gönül ilişkisi kurulan kişilerin sözlerine itiraz etmemek, onların görüşlerine katılmasak bile saygı duymak anlamında kullanılır.

Bu deyim, "Bizdeki yeri farklı olan büyüklerin sözlerine karşı çıkmamak, mümkün mertebe onların sözlerine uymak" anlamında da kullanılır.

Büyüklere hürmet etmek ve onlara saygıda kusur etmemek anlamında da kullanılır.

'Akan Sular Durmak' deyiminin cümke içinde kullanılışı nasıldır?

“Siz Mehmet Ağa`ya gidin, o devreye girdi mi akan sular durur, kolay anlaşırsınız.”

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