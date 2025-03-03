Akaryakıt almak için acele etmeyin büyük indirim geliyor. Tabelalar bu gece değişecek

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir bindirim gelmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 72.53 dolardan satılmaya devam etmesi akaryakıta bu kez indirim olarak yansıyacak.

Sektör temsilcileri son dakika değişikliği olmazsa bu gece yarısı yasını saatler 00.01'i gösterdiğinde benzine 1 lira 15 kuruş indirim yapılacak.

45 litre deposu olan bir araç sahibi aracının deposunu full yaparsa karı 51 lira 75 kuruş olacak.

Benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 46 lira 43 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 46 lira 28 kuruşa, Ankara'da 46 lira 97 kuruşa, İzmir 47 lira 35 kuruşa satılıyor.

1 lira 15 kuruşluk indirim sonrası benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 45 lira 28 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 45 lira 13 kuruşa, Ankara'da 45 lira 82 kuruşa, İzmir 46 lira 20 kuruşa depolara doldurulacak.

İndirim yapılmayacak motorinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 46.58 lira, Anadolu Yakası'nda 46 lira 47 kuruşa, Ankara'da 47 lira 29 kuruşa, İzmir'de 47 lira 66 kuruşa satılıyor.

İndirimin geçici olduğunu söyleyen bir araç sahibi "Görürsünüz cuma günü benzine zam yaparlar. Sırf indirim yaptık demek için yapıyorlar. Şu yoldan geçen 100 tane aracı durduralım. Deposunu bakalım. Çoğunun yakıt göstergesi çeyrek deponun altındadır. Millet karnını doyuramıyor ki aracına yakıt alsın" dedi.