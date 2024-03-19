Akaryakıt devi 500 istasyonunu kapatıyor. Türkiye’de 1150 istasyonu var

Enerji şirketi Shell, elektrikli araçlara olan talebin artmasıyla birlikte, önümüzdeki iki yıl içerisinde 500 perakende satış noktasını kapatmayı planladığını açıkladı. Shell Plc, bu adımın, elektrikli araç şarj cihazlarına olan talebi karşılamak amacıyla atıldığını belirtti.

Şirket, son enerji geçiş stratejisinde, müşteri ihtiyaçlarının değişimine uyum sağlamak için perakende ağını genişletilmiş şarj ve kolaylık hizmetleriyle güçlendireceğini ifade etti. Shell, 2024 ve 2025 yıllarında her yıl yaklaşık 500 tesisi (ortak girişimler dahil) satmayı hedefliyor.

Londra merkezli bu şirket, evde şarj imkanlarının ötesindeki ihtiyaçlara cevap vermek için kamuya açık şarj cihazlarını artırmaya odaklanacak ve bu sayının mevcut 54.000’den 10 yıl içinde 200.000’e çıkmasını planlıyor. Shell, özellikle Çin’de ve Avrupa’da, talebin hızla arttığı bölgelerde bu şarj istasyonlarını yaygınlaştıracak.

DETAYLAR PAYLAŞILMADI

Şarj hizmetlerinin genişlemesiyle birlikte, Shell yüzde 12 veya daha fazla bir getiri oranı beklemekte. Hangi perakende satış noktalarının satılacağına dair detaylar henüz paylaşılmadı. Shell’in üretim ve yenilenebilir enerji bölümü başkanı Huibert Vigeveno, yılda 500 satış noktasının satışının, şirketin işlettiği alanların yaklaşık yüzde 4’üne denk geldiğini belirtti.

Shell, geçtiğimiz hafta enerji geçiş stratejisini güncelleyerek, önümüzdeki on yıl için karbon emisyonu hedeflerini düşürdü ancak 2050 yılı için net sıfır emisyon taahhüdünü korudu. Ayrıca, 2030 yılına kadar petrol kullanımından kaynaklanan müşteri emisyonlarını yüzde 15 ila yüzde 20 oranında azaltmayı hedeflediğini duyurdu.

TÜRKİYE'DE 1150 İSTASYONU VAR

Shell’in satışa sunduğu petrol ürünlerinin büyük bir kısmı ulaştırma sektöründe kullanılıyor ve şirket, satılan ürünlerin yüzde 20’sinin yanmayan yağlayıcılar ve kimyasallar gibi enerji dışı maddeler olduğunu tahmin ediyor.

Dünyanın tek çatı altında faaliyet gösteren en büyük perakende markası olan Shell, Türkiye'de 1.150 istasyonunu hizmet veriyor.