Akaryakıt devi 500 istasyonunu kapatıyor. Türkiye’de 1150 istasyonu var

Kaynak: Sanayi Gazetesi
Akaryakıt devi 500 istasyonunu kapatıyor. Türkiye’de 1150 istasyonu var
Türkiye'de 1150 istasyonu bulunan Shell, elektrikli araç şarj cihazlarına yönelik artan talep nedeniyle 500 satış noktasını elden çıkarmayı planlıyor.

Enerji şirketi Shell, elektrikli araçlara olan talebin artmasıyla birlikte, önümüzdeki iki yıl içerisinde 500 perakende satış noktasını kapatmayı planladığını açıkladı. Shell Plc, bu adımın, elektrikli araç şarj cihazlarına olan talebi karşılamak amacıyla atıldığını belirtti.

Şirket, son enerji geçiş stratejisinde, müşteri ihtiyaçlarının değişimine uyum sağlamak için perakende ağını genişletilmiş şarj ve kolaylık hizmetleriyle güçlendireceğini ifade etti. Shell, 2024 ve 2025 yıllarında her yıl yaklaşık 500 tesisi (ortak girişimler dahil) satmayı hedefliyor.

Londra merkezli bu şirket, evde şarj imkanlarının ötesindeki ihtiyaçlara cevap vermek için kamuya açık şarj cihazlarını artırmaya odaklanacak ve bu sayının mevcut 54.000’den 10 yıl içinde 200.000’e çıkmasını planlıyor. Shell, özellikle Çin’de ve Avrupa’da, talebin hızla arttığı bölgelerde bu şarj istasyonlarını yaygınlaştıracak.

DETAYLAR PAYLAŞILMADI

Şarj hizmetlerinin genişlemesiyle birlikte, Shell yüzde 12 veya daha fazla bir getiri oranı beklemekte. Hangi perakende satış noktalarının satılacağına dair detaylar henüz paylaşılmadı. Shell’in üretim ve yenilenebilir enerji bölümü başkanı Huibert Vigeveno, yılda 500 satış noktasının satışının, şirketin işlettiği alanların yaklaşık yüzde 4’üne denk geldiğini belirtti.

Shell, geçtiğimiz hafta enerji geçiş stratejisini güncelleyerek, önümüzdeki on yıl için karbon emisyonu hedeflerini düşürdü ancak 2050 yılı için net sıfır emisyon taahhüdünü korudu. Ayrıca, 2030 yılına kadar petrol kullanımından kaynaklanan müşteri emisyonlarını yüzde 15 ila yüzde 20 oranında azaltmayı hedeflediğini duyurdu.

TÜRKİYE'DE 1150 İSTASYONU VAR

Shell’in satışa sunduğu petrol ürünlerinin büyük bir kısmı ulaştırma sektöründe kullanılıyor ve şirket, satılan ürünlerin yüzde 20’sinin yanmayan yağlayıcılar ve kimyasallar gibi enerji dışı maddeler olduğunu tahmin ediyor.

Dünyanın tek çatı altında faaliyet gösteren en büyük perakende markası olan Shell, Türkiye'de 1.150 istasyonunu hizmet veriyor.

2.jpg

e3be3900117eb0977e23f692afda514a.webp

1-001.jpg

aaaaa.jpg

Son Haberler
Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan Yerel Haberler
Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan
Milyonlarca dolar para çekildi. Duyan ATM’ye koştu Gündem
Milyonlarca dolar para çekildi. Duyan ATM’ye koştu
3 ilde eş zamanlı Mahzen 13 operasyonu. 2 çete daha çökertildi Gündem
3 ilde eş zamanlı Mahzen 13 operasyonu. 2 çete daha çökertildi
İsrail Refah'a saldırdı: 14 Filistinli yaşamını yitirdi Dünya
İsrail Refah'a saldırdı: 14 Filistinli yaşamını yitirdi
Özgür Erdursun silinecek borçlar için net tarih verdi Ekonomi
Özgür Erdursun silinecek borçlar için net tarih verdi
Hükümetin emekliler için yeni formülü! Emeklilik maaşlarında makas farkı ortadan kalkacak Ekonomi
Hükümetin emekliler için yeni formülü! Emeklilik maaşlarında makas farkı ortadan kalkacak
Japonya'da bir ilk. Hem de 17 yıl sonra Dünya
Japonya'da bir ilk. Hem de 17 yıl sonra