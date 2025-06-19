Akaryakıt devi yabancılara satılıyor! Türkiye'nin dört bir yanında şubesi vardı...

Türkiye genelinde 300'ün üzerinde akaryakıt istasyonu bulunan Zeren Holding bünyesindeki Alpet, hisselerinin yüzde 49'unu mart ayında Virgin Adaları merkezli Mount Private Capital'e satmak için anlaşmaya varmıştı. Şirketin elinde bulundurduğu çoğunluk hisselerinin satışı için aynı fon ile yeniden masaya oturduğu öğrenildi.

YENİDEN EL DEĞİŞTİRMEYE HAZIRLANIYOR

2023 yılında Zeren Group tarafından Altınbaş Holding'den satın alınan Türkiye'nin önemli akaryakıt markalarından Alpet, yeniden el değiştirmeye hazırlanıyor.

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Türkiye'de 300'ün üzerinde akaryakıt istasyonu bulunan Alpet için satışı için start verildi.

Zeren Group, mart ayında Alpet'in yüzde 49'unun Virgin Adaları merkezli Mount Private Capital'e satışı için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre, Zeren Group ile aynı fon arasında yeni hisse satışı için görüşmelere başlandı.

ÇOĞUNLUK HİSSESİ YABANCILARA GEÇMİŞ OLACAK

Alpet'in sahibi Zeren Group, geçtiğimiz yıl TP Petrol Dağıtım A.Ş.’yi satın almak için anlaşmaya varmış ancak imzaların atılmasına kısa bir süre kala taraflar masadan kalkmış ve söz konusu satış iptal olmuştu.

Alpet'in satışı için Mount Private Capital ile anlaşmaya varılması halinde, Türkiye'de bir akaryakıt devinin daha çoğunluk hissesi yabancıların kontrolüne geçmiş olacak.