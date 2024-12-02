Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorinde tabela değişti (2 Aralık 2024)

Düzenleme: Kaynak: İHA
Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorinde tabela değişti (2 Aralık 2024)

Akaryakıtta fiyatlar güncellenerek tabelaya yansıdı. İşte 2 Aralık 2024 Pazartesi günü büyük şehirlerdeki benzin ve motorin fiyatları...

Dünya piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve peşi sıra gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Peki, 2 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL FİYATLAR

2 Aralık 2024 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.06 TL

Motorin litre fiyatı: 44.18 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.95 TL

Motorin litre fiyatı: 44.12 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.48 TL

Motorin litre fiyatı: 44.76 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.98 TL

Motorin litre fiyatı: 45.25 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

Son Haberler
Aksaray’da bir garip olay: Tüm ekipleri seferber etti. Gerçek başka bir şey çıktı
Aksaray’da bir garip olay: Tüm ekipleri seferber etti. Gerçek başka bir şey çıktı
Kedilerin hapşırmasının nedenler neler? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Kedilerin hapşırmasının nedenler neler? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
İstanbul’da sahte alkol can aldı
İstanbul’da sahte alkol can aldı
Gurbetçilere kara haber. Artık o parayı alamayacaklar
Gurbetçilere kara haber. Artık o parayı alamayacaklar
Kan şekerini dengeleyen besinler neler? İşte bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri...
Kan şekerini dengeleyen besinler neler? İşte bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri...