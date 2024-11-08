Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorinde tabela değişti

Dünya piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve peşi sıra gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Peki, 8 Kasım 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
GÜNCEL FİYATLAR
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.88 TL
Motorin litre fiyatı: 42.85 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.77 TL
Motorin litre fiyatı: 42.79 TL
LPG litre fiyatı: 25.49TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.30 TL
Motorin litre fiyatı: 43.41 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.76 TL
Motorin litre fiyatı: 43.91 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL