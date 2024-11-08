Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorinde tabela değişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıt fiyatları güncellendi! Benzin ve motorinde tabela değişti

Akaryakıtta fiyatlar güncellenerek tabelaya yansıdı. İşte büyük şehirlerdeki benzin ve motorin fiyatları...

Dünya piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve peşi sıra gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Peki, 8 Kasım 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.88 TL
Motorin litre fiyatı: 42.85 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.77 TL
Motorin litre fiyatı: 42.79 TL
LPG litre fiyatı: 25.49TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.30 TL
Motorin litre fiyatı: 43.41 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.76 TL
Motorin litre fiyatı: 43.91 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL

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