Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza

Kaynak: İHA
Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Gece saatlerinde Manavgat Alanya istikameti D-400 kara yolunda gerçekleşen kaza ile ilgili elde edilen bilgilere göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan otomobilin sürücüsü Ahmet Ali D., Aşağı Işıklar kavşağını geçmesinin ardından yolun sağ tarafında yer alan akaryakıt istasyonundan D-400 kara yoluna çıkan Seydi Ç. yönetimindeki kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı.

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Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü Ahmet Ali D. ile aynı araçta yolcu olarak yer alan Nazım E. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti.

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Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken kaza ile ilgili ise inceleme başlatıldı.

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