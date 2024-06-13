Akaryakıt istasyonunda tamirat yapan 2 işçi elektrik akımına kapıldı

Teknisyenler, çatıda gerçekleştirdikleri onarım sırasında, yanlışlıkla yüksek gerilim hattına değen bir merdiven nedeniyle elektrik akımına maruz kaldı. İtfaiye ekipleri, ağır yaralanan Savaş Türkoğlu ve hafif yaralanan Müslüm Yorulmaz'ı çatıdan güvenli bir şekilde indirdi ve sağlık görevlilerine teslim etti.

Gece vakti Gülüç beldesindeki Çengel Mahallesi'nde yaşanan olay, çevre sakinlerinin hızlı müdahalesi ve yetkililere haber vermesiyle kontrol altına alındı. Elektrik kesintisi uygulanarak kurtarma ekiplerinin güvenli bir şekilde çalışmalarını sürdürmeleri sağlandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan teknisyenlerden Türkoğlu'nun durumu ciddiyetini korurken, Yorulmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, kazanın nedenlerini ve sorumlulukları belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı.