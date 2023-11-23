Akaryakıt istasyonunu soyup soğana çevirdi

Gaziosmanpaşa’da akaryakıt istasyonuna giren silahlı soyguncu, kasadaki 22 bin lirayla çalışanın üzerindeki bin lirayı gasp ederek taksi ile olay yerinden uzaklaştı.

KAYNAK: İHA
Akaryakıt istasyonunu soyup soğana çevirdi

İHA'nın haberine göre, olay, 19 Kasım Pazar Günü saat 21.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, elinde silahla akaryakıt istasyonuna gelen soyguncu rahat tavırlarla kasiyerin olduğu bölüme ilerledi.

Elindeki silahla kasiyeri tehdit eden silahlı soyguncu, kasadaki 22 bin lirayı ve akaryakıt istasyon çalışanı E.A’nın üzerindeki bin lirayı gasp ederek olay yerinden taksi ile uzaklaştı. Silahlı soyguncunun hırsızlık anındaki rahat tavırları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Akaryakıt istasyonunun soyulmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda soyguncunu kimliği tespit edildi. Kimliği belirlenen soyguncu Y.B. kısa sürede Karayolları Mahallesi Osmanbey Caddesi’nde soygunda kullandığı silahla beraber yakalandı.

Daha önce yaralama suçu olduğu öğrenilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından “6136 Sayılı Kanununa Muhalefet ve Yağma” suçundan adli makamlara sevk edildi.

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