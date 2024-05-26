Akaryakıt istasyonunun duvarına çarpan kamyonun şoförü yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA
Akaryakıt istasyonunun duvarına çarpan kamyonun şoförü yaşamını yitirdi

Deniz'nin Çivril ilçesinde, kontrolden çıkarak bir kamyon akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi. Kamyonun 25 yaşındaki sürücüsü Mehmet Ercan hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sularında Gürpınar Mahallesi Uşak- Denizli karayolunda gerçekleşti. Mehmet Ercan'ın kullandığı 27 AIP 206 plakalı iplik yüklü kamyon, Denizli yönünde hareket halindeyken sürücüsünün direksiyon yönetimini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı.

59074-1.jpg

Kazaya şahit olanların yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmayı başarsa da Mehmet Ercan kaldırıldığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

İlgili Haberler
Yola fırlayan 3 yaşındaki Furkan'a otomobil çarptı
Yola fırlayan 3 yaşındaki Furkan'a otomobil çarptı
Bolu'da, yem karma makinesine kapılan besici öldü
Bolu'da, yem karma makinesine kapılan besici öldü
Ankara’da ‘küçükbaş hayvan’ kavgası: 2’si ağır, 7 yaralı
Ankara’da ‘küçükbaş hayvan’ kavgası: 2’si ağır, 7 yaralı
İsrail'in Refah'ı bombalaması sonucu 6 kişi öldü
İsrail'in Refah'ı bombalaması sonucu 6 kişi öldü
Çatalca’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Çatalca’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
İskenderun Körfezi'nde şimşek geceyi gündüze çevirdi
İskenderun Körfezi'nde şimşek geceyi gündüze çevirdi
Stoltenberg: Çin Rusya'yı destekleyerek Avrupa'daki savaşı körüklüyor
Stoltenberg: Çin Rusya'yı destekleyerek Avrupa'daki savaşı körüklüyor
Son Haberler
Yola fırlayan 3 yaşındaki Furkan'a otomobil çarptı Yerel Haberler
Yola fırlayan 3 yaşındaki Furkan'a otomobil çarptı
Tarlalarından dönen karı- kocaya tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Tarlalarından dönen karı- kocaya tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Motosikletlilerin ölümle dansına rekor ceza. İkisi de 19 yaşında çıktı Yerel Haberler
Motosikletlilerin ölümle dansına rekor ceza. İkisi de 19 yaşında çıktı
Muş’ta doluyla birlikte yağdı: Ne olduğu bilinmiyor ve erimiyor Yaşam
Muş’ta doluyla birlikte yağdı: Ne olduğu bilinmiyor ve erimiyor
Yakında gidecek AVM kalmayacak. 9 dev AVM iflasın eşiğinde Ekonomi
Yakında gidecek AVM kalmayacak. 9 dev AVM iflasın eşiğinde
Bolu'da, yem karma makinesine kapılan besici öldü Yaşam
Bolu'da, yem karma makinesine kapılan besici öldü