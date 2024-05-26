Akaryakıt istasyonunun duvarına çarpan kamyonun şoförü yaşamını yitirdi

Kaza, saat 18.00 sularında Gürpınar Mahallesi Uşak- Denizli karayolunda gerçekleşti. Mehmet Ercan'ın kullandığı 27 AIP 206 plakalı iplik yüklü kamyon, Denizli yönünde hareket halindeyken sürücüsünün direksiyon yönetimini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı.

Kazaya şahit olanların yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmayı başarsa da Mehmet Ercan kaldırıldığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.