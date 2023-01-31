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Çorum'da sır ölüm

Çorum'un Alaca ilçesinde öğle saatlerinde akaryakıt almak üzere taksisiyle akaryakıt istasyonuna giden taksi şoförü, istasyonunun tuvaletinde ölü bulundu. Taksi şoförünün ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda belli olacak.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 19:11
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Akaryakıt istasyonunun tuvaletinde ölü bulundu

Çorum'da sır ölüm
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Çorum'un Alaca ilçesinde taksi şoförü, akaryakıt almak için gittiği akaryakıt istasyonunun tuvaletinde ölü olarak bulundu. 

Bir taksi durağında çalışan Nizamettin Kara, öğle saatlerinde akaryakıt almak üzere taksisiyle Çorum Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonuna geldi.

Burada yakıt aldıktan sonra çay içen Kara, daha sonra istasyonun tuvaletine girdi.

OTOPSİ YAPILACAK

Temizlik saatinde tuvalete giren istasyon görevlisi, Kara'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Görevlilerin ihbarı üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kalp krizi nedeniyle öldüğü değerlendirilen Kara'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kara'nın akaryakıt aldığı ve dinlenme bölümüne geçtiği anlar, istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)

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