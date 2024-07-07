Akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı

Kaynak: İHA
Akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı

Adıyaman’da akaryakıt yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildi. Devrilen tanker alev alev yandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akaryakıt yüklü tanker devrilerek alev alev yandı. Tarlaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Mustafa Ç. yönetimdeki yakıt yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazanın ardından tankerde yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Yolun kenarına devrilen tankerden araç sürücüsü yara almadan kendi imkanlarıyla çıktı. Kısa sürede tankerden çıkan yangın yolun kenarındaki tarlaya sıçradı, yanındaki evin camı kırıldı. Kahta Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saat yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından anız yangınının önüne geçildi.

Yangından dolayı bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.

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