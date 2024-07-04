Akaryakıt zammına Muharrem İnce'den 'bidon'lu yanıt

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, son dönemdeki akaryakıt zamlarını eleştiren bir video yayımladı. Videoda, farklı yıllardaki akaryakıt alım gücünü göstermek için 30, 8 ve 2,5 litrelik bidonlar kullanıldı. İnce, su bardakları ile de gelecekteki akaryakıt alım gücünün daha da azalacağının öngörüsünü yaptı.

Yaptığı karşılaştırmada, İnce, akaryakıt zamlarının gelecek yıllarda artış göstereceğine işaret etti ve bu durumun kötü ekonomi yönetiminin bir göstergesi olduğunu belirtti.

"TAHMİNLERİMİZDEN ÖTE ZAM GELECEK"

İnce yayımladığı videoda şu sözleri kullandı:

"2 yıl önce bir video çekmiştik. Bugün bu videoyu güncelleyeceğiz. Elektriğe yüzde 38 zam geldi. Çok yakında akaryakıta tahminlerimizden öte zam gelecek. 2002'de 50 lirayla 30 litre akaryakıt alırdık. 2018'de 8, 2022'de 2,5 litreye düştü. Yakında gelecek zamla emin olun ki şu kadar (su bardağı) alacağız. 1 litrenin belki biraz üzerinde olacak. 2025'de 50 lirayla bu kadar (çay bardağı) alacağız. İşte kötü yönetimin en güzel örneğidir bu.