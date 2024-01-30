Akaryakıta bir dev zam daha. Yüzde 52 yüzyılından zamaydın Türkiye...

Asgari ücret ve emekliye yapılacak zam belli olur olmaz 2023'ün son gününden itibaren A'dan Z'ye her şeye zam gelmeye başladı. Bunlardan birincisi de sürekli göz önünde olan akaryakıt oldu.

Daha bugün motorine gelen 1 lira 38 kuruşluk zammın ardından bir zammın da benzine geleceği ortaya çıktı.

YARIN BENZİNE 1 LİRA 80 KURUŞ ZAM GELİYOR

31 Ocak Çarşamba günü saatler 00:00'ı gösterdiğinde benzine 1 lira 80 kuruşluk bir zam daha yansıyacak.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik sürerken zamlar gelmeye ve verilen zamlar erimeye devam ediyor.

SEÇİMDEN ÖNCE NE KADARDI?

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde benzinin litresi 19 lira 81 kuruş, motorinin litresi ise 18 lira 59 kuruştan satılmaktaydı.

Şu anda ise İstanbul'da benzin 38 lira 38 kuruş, motorin ise 61 lira 62 kuruştan satılıyor. Aradaki farkı gören gözlerine inanamıyor.

LPG'ye ise şu an için zam gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARINDA DURUM NE?

30 Ocak 2024 Salı günü itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere akaryakıta gelen zamlardan sonra liste şu şekilde:

Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 39,07 TL

Motorin litre fiyatı: 42,38 TL

LPG litre fiyatı: 20,41 TL

İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 38,38 TL

Motorin litre fiyatı: 41,62 TL

LPG litre fiyatı: 20,37 TL

İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 39,29 TL

Motorin litre fiyatı: 42,57 TL

LPG litre fiyatı: 20,19 TL

Antalya'da güncel akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 39,80 TL

Motorin litre fiyatı: 43,157 TL

LPG litre fiyatı: 20,37 TL