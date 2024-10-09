Akaryakıta bir gece baskını daha. Araç sahipleri şoke olacak

Emekliler ve asgari ücretle çalışanlar şimdiden kendilerine yapılacak zam oranının hayaliyle rahat bir nefes almayı umut ederken, hükümet ise bütçe açığını kapatabilmek için akaryakıta dev zam yapmaya hazırlanıyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre son dakika değişikliği olmazsa bu gece yarısı saatler 00.01'i gösterdiğinde motorine 1 lira 55 kuruşluk, yarın gece yarısı da benzine 1 lira 26 kuruşluk zam yapacak.

Motorine bugün İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 42 lira 74 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 42 lira 67 kuruş, Ankara 43 lira 22 kuruş, İzmir'de 43 lira 74 kuruşa satılıyor.

Bu gece yarasından sonra yapılacak 1 lira 55 kuruşluk zam sonrası İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 44 lira 29 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 44 lira 22 kuruş, Ankara 44 lira 77 kuruş, İzmir'de 45 lira 29 kuruşa depolara doldurulacak.

Akaryakıt zamlarına isyan eden bir vatandaş "Ne güzel ülke burası ya. Üretim hiç yok. Hükümet kazancını gariban vatandaşının sırtına yüklemiş yoluna devam ediyor. Sigara, alkole ve akaryakıta zam üstüne zam yapılıyor. Emekliye ve asgari ücretliye yapılacak zam bu artışlarla eriyip gitti" dedi.