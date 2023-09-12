Akaryakıta bu gece rekor zam geliyor. Depoları fulleyin. Zam yüzyılı

Halktv.com.tr ekonomi yazarı Olcay Akdilek'in haberine göre; bu geceden itibaren motorine 2.3 TL zam gelecek.

Tarihi bir rekor olan bu zamla birlikte motorinin litde fiyatı 40 TL'ye çıkacak.

Benzine de perşembeyi cumaya bağlayan gece 1.5 tl düzeyinde zam hesaplanıyor.

Benzin ve motorin zammının ardından, nakliye alanındaki ek maliyetler de yediğimiz içtiğimiz her şeye ek zam olarak yansıyacak. Tarladan giyim kuşama kadar her şey zamlanacak.

SEÇİM SONRASI YÜZDE 115 ZAM

14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi.

Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç ayda zam oranı motorinde yüzde 105’i aştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

12 Eylül Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

Brent petrol, 11 Eylül Pazartesi sabahı 90,53 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrol önceki kapanış fiyatı ise 90,65 dolardı.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında:

Benzinin litre fiyatı 36,79 TL

Motorinin litre fiyatı 37,85 TL

LPG litre fiyatı 17,14 TL

İstanbul Avrupa yakasında:

Benzinin litre fiyatı 36,84 TL

Motorinin litre fiyatı 37,92 TL

LPG litre fiyatı 17,60 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzinin litre fiyatı 37,39 TL

Motorinin litre fiyatı 38,47 TL

LPG litre fiyatı 17,59 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzinin litre fiyatı 37,49 TL

Motorinin litre fiyatı 38,62 TL

LPG litre fiyatı 17,33 TL