Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor

Editör: Özlem KIRAL

Seçime kısa süre kala tekrar iktidar olabilmek için kesenin ağzını açan hükümet, bütçe açığını kapatabilmek için akaryakıta yaptığı zamları seriye bağladı.

OPEC'in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ham petrol üretimini azaltmasını ve Brent petrolün fiyatının artmasını gerekçe göstererek akaryakıta zam üstüne zam yapılıyor.

Nisan ayı başında benzinin litre fiyatına gelen 1 TL 11 Kuruşluk zammın ardından motorine de zam göründü.

Bu gece yarasından sonra saatler 00.01'i gösterdiğinde son dakika değişikliği olmazsa motorinin litre fiyatına 0,67 TL'lik bir zam yapılacak.

Motorin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 40 kuruşa, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 20 lira 46 kuruşa, Ankara'da 20 lira 82 kuruşa, İzmir'de de 20 lira 90 kuruşa satılıyor.

Zam sonrası motorin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 07 kuruşa, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 21 lira 13 kuruşa, Ankara'da 21 lira 49 kuruşa, İzmir'de de 21 lira 57 kuruşa yükselecek.

Son zammın pas geçtiği benzinin litresi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 22 lira 41 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 22 lira 46 kuruşa, Ankara'da 22 lira 80 kuruşa, İzmir'de 22 lira 79 kuruşa satılıyor.

Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL seviyesindeydi. 2023 yılının ilk gününden itibaren başlayan zam yağmuru sonrasında benzinin güncel fiyatı 22 TL'ye, motorinin fiyatı ise 24 TL'ye dayanmıştı.