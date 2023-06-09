Akaryakıta dev zam geldi. Kornalara basın şehir turuna çıkın

Bugün benzine 2 lira 70 kuruş, motorine 1 lira 37 kuruş, otogaza da 67 kuruş zam yapıldı. Bir vatandaş "Petrol bulundu, altın bulundu diye seçim sonucu açıklanmadan şehir turuna çıkanlar şimdi de zamları kutlasın" yorumunu yaptı.

Akaryakıta dev zam geldi. Kornalara basın şehir turuna çıkın

Editör: Erhan SONGÜR

Doların önlenemeyen yükselişi ve bütçedeki açığı kapatmak için hükümet A'dan Z'ye tüm ürünlere zam yapmaya başladı. Hükümetin en büyük gelir kaynağı olan tütün ürünleri ve alkollü içeceklerden sonra akaryakıta da devasa zam yaptı.

Zamlı maaşını alamayan çalışanlar ile emeklilerin alacağı para mum gibi erimeye devam ediyor.
Bugün benzinin litre fiyatı benzin 2 lira 70 kuruş, motorin 1 lira 37 kuruş ve otogazın da 67 kuruş zamlandı.

Zamlardan sonra benzinin litre fiyatı İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 23 lira 92 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 23 lira 97 kuruşa, Ankara'da 24 lira 34 kuruşa, İzmir'de de 24 lira 37 kuruşa yükseldi.

Motorin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 22 lira 10 kuruştan, Avrupa Yakası'nda 22 lira 16 kuruştan, Ankara'da 22 lira 56 kuruştan, İzmir'de de 22 lira 68 kuruştan depolara dolduruluyor.

Zamlardan nasibini alan otogaz da İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 10 lira 47 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 10 lira 74 kuruşa, Ankara'da 10 lira 67 kuruşa, İzmir'de de 10 lira 52 kuruşa yükseldi.

Zamlara tepki gösteren bir araç sahibi "Seçimden önce petrol bulundu, altın bulundu, Türkiye'de akaryakıta artık para ödemeyeceğiz. Bedava olacak diyenler seçimin sonucunu beklemeden kornalar çalarak şehir turuna çıktı. Ben 'Ülkemizde su var. Her yerden çıkıyor. Sana bedava mı veriyorlar' dediğimde 'Sen anlamazsın' deyip beni susturanlara zamların yağmur gibi yağacağını söylemiştim" dedi.

Aynı kişi "Seçimin üzerinden 2 hafta geçmeden zam bombardımanı vatandaşları çıra gibi yakıyor. Ben emekliyim. Ne kadar zam alacağım belli değil. Almadığım zam şimdiden eriyip yok oldu. Geçen ay enflasyon farkı doğalgazdan para alınmadığı için neredeyse eksi çıkartılacaktı. Şimdi akaryakıta okkalı zam yapıldı. Deposunda akaryakıtı olan zamları kutlamak için de şehir turuna çıksın" yorumunu yaptı.

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