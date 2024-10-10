Akaryakıta gece baskını hayata geçti

Jeopolitik riskler, kurumların petrol tahminleri ve döviz kurlarındaki hareketlenmeler doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Orta doğuda yaşanan gerilim, petrol tarafında yaşanabilecek tedarik aksamaları ihtimalini gündeme taşıyor. Bu durumda kurumların petrol tahminlerinde güncellemelerine neden oluyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve peş peşe gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorin grubuna 77 kuruşluk zam geldi. İlerleyen günlerde benzin fiyatlarında da fiyat artış yaşanması bekleniyor.

Peki, 10 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42.85 lira

Motorin litre fiyatı: 43,43 lira

LPG litre fiyatı: 25.14 lira

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42.74 lira

Motorin litre fiyatı: 43,36 lira

LPG litre fiyatı: 24.60 lira

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.21 lira

Motorin litre fiyatı: 43,89 lira

LPG litre fiyatı: 25.15 lira

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.66 lira

Motorin litre fiyatı: 44,41 lira

LPG litre fiyatı: 25.05 lira