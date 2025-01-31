Akaryakıta indirim geldi. Tabelaya yansıdı

Zamla yatıp zamla kalkan Türkiye'de uzun süre sonra akaryakıt fiyatlarına indirim yapıldı. Bu gece yarısı saatler 00.01'i gösterdiğinde motorinin litre fiyatına 89 kuruş indirim yapıldı.

89 kuruşluk indirimin ardından motorin Avrupa Yakası'nda 46 lira 45 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 46 lira 34 kuruşa, Ankara'da 47 lira 12 kuruşa, İzmir'de 47 lira 45 kuruşa satılmaya başlandı.

İndirim ya da zam yapılmayacak benzin ise Avrupa Yakası'nda 46 lira 31 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 46 lira 16 kuruşa, Ankara'da 46 lira 82 kuruşa, İzmir'de 47 lira 19 kuruşa depolara dolduruluyor.

Motorine şaka gibi indirim yapıldığını söyleyen bir vatandaş "Yeri geldi akaryakıta haftada 2 kere zam yapıldı. Lira lira yapılan zamlardan sonra kuruş olarak yapılan indirim sadece göz boyamak. Vatandaş aç. İnsanlar hastalık olur diye aracına benzin koyup hastaneye gitmek için kapısının önünde aracını park etmiş vaziyette bekletiyor. Komşu ziyaretleri bile arabayla yapılamaz duruma geldi" dedi.