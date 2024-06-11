Akaryakıta korkunç zam. Duyan şok olacak

Her yıl olduğu gibi, Temmuz ayında Türkiye'de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi geliyor. Uzmanlar, bu düzenleme sonrasında akaryakıt fiyatlarına 8 liralık bir zam bekliyorlar.

AKARYAKIT FİYATLARINA 8 LİRA ZAM GELİYOR

Ekonomi gazetecisi Bircan Yıldırım, Temmuz ayında yapılacak olan ÖTV düzenlemesiyle akaryakıt fiyatlarına büyük bir zam beklendiğini açıkladı. Yıldırım, bu düzenlemenin akaryakıt fiyatlarına 8 lira birden yansıyacağını belirtti.

Bircan Yıldırım, Temmuz ayında yürürlüğe girecek ÖTV düzenlemesinin detaylarını paylaştı. Yıldırım, "ÖTV düzenlemesiyle birlikte Temmuz ayında akaryakıt fiyatlarına 8 lira birden zam yapılacak" dedi.

ZAMMIN NEDENİ NEDİR?

Gazeteci Bircan Yıldırım, önümüzdeki zammın nedenini açıkladı. "Hazine gelirlerini artırmak ve bütçe açığını kapatmak amacıyla yapılan bu düzenleme, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyacak. Artan petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar da bu zammın gerekçeleri arasında yer alıyor."

11 HAZİRAN'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 40.07 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.11 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.83 TL

İstanbul Avrupa

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 40.16 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.18 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.90 TL

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı: 41.11 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 40.16 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.95 TL

İzmir

İzmir'de benzin litre fiyatı: 41.36 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 40.46 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 21.02 TL